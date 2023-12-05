Англія

Гравці "синіх" отримали від арбітрів вже півсотні карток.

У цьому сезоні лише дві команди з топ-5 чемпіонатів (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція) отримали більше жовтих і червоних карток від арбітрів, аніж Челсі, повідомляє портал talkSPORT.

Челсі — Брайтон 3:2 Відео голів та огляд матчу 03.12.2023

Цими вихідними гравці "синіх" отримали ще п'ять жовтих карток, дві з яких призвели до вилучення Ґаллагера.

Загалом, на їхньому рахунку вже 50 карток. Гірша ситуація лише в іспанських Хетафе та Кадіса.