Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 грудня 2023 року, 16:00.

У рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі у меншості здобув непросту перемогу над Брайтоном, який весь другий тайм провів з чисельною перевагою через вилучення Конора Галлагера.

Після доволі невдалої першої половини зустрічі підопічні Роберто Де Дзербі здійснили непогану спробу врятуватися від поразки, але зароблений пенальті Михайлом Мудриком став по факту вирішальним на користь команди Маурісіо Почеттіно.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Челсі — Брайтон в 14 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Челсі – Брайтон 3:2

Голи: Фернандес (17, 65, з пенальті), Колвілл (21) — Буонанотте (43), Педро (90+2)

Челсі: Санчес — Дісасі, Бадіашиль, Сілва, Колвілл — Фернандес, Кайседо — Стерлінг (Палмер, 66), Ґаллагер, Мудрик (Броя, 81) — Джексон (Маатсен, 72)

Брайтон: Стіл — Велтман, ван Геке, Іґор (Бейкер-Боайті, 84), Гіншелвуд (Педро, 57) — Балеба (Ґросс, 58), Ґілмор — Буонанотте (Мітома, 57), Лаллана (Мілнер, 57), Адінґра — Ферґюсон

Попередження: Ґаллахер (31), Кайседо (52), Фернандес (60), Санчес (88) — Гіншелвуд (45+6), Іґор (58), Ґросс (60), Мілнер (64), Педро (90+14)

Вилучення: Ґаллагер (45)