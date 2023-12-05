Клуб продовжує прогресувати під керівництвом італійця.
Роберто Де Дзербі, Getty Images
05 грудня 2023, 20:13
Роберто Де Дзербі обговорює з Брайтоном продовження своєї угоди, повідомляє портал BBC.
Італійський спеціаліст зазначив, що поки що сторони не досягли домовленості.
"Так, ми говоримо про новий контракт, але на даний момент ми (лише) говоримо", — заявив Де Дзербі.
Прогрес Брайтона під керівництвом 44-річного італійця привернув до нього увагу з боку більш іменитих клубів. Зокрема, йшлося про зацікавленість мадридського Реала та Манчестер Сіті.
Зазначимо, що поточна угода Де Дзербі з "чайками" розрахована до кінця червня 2026 року.