Англія

Клуб продовжує прогресувати під керівництвом італійця.

Роберто Де Дзербі обговорює з Брайтоном продовження своєї угоди, повідомляє портал BBC.

Італійський спеціаліст зазначив, що поки що сторони не досягли домовленості.

"Так, ми говоримо про новий контракт, але на даний момент ми (лише) говоримо", — заявив Де Дзербі.

Прогрес Брайтона під керівництвом 44-річного італійця привернув до нього увагу з боку більш іменитих клубів. Зокрема, йшлося про зацікавленість мадридського Реала та Манчестер Сіті.

Зазначимо, що поточна угода Де Дзербі з "чайками" розрахована до кінця червня 2026 року.