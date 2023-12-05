Англія

Гравець прокоментував виступи у англійському чемпіонаті.

Жоржиньо розповів стосовно найкращого опонента, проти якого він грав у Прем'єр-Лізі - повідомляє ресурс The Athletic.

"Кевін Де Брюйне смішний. Але я думаю, що Мохаммед Салах у даний період трішки іншого рівня, чи не так? Я думаю, що все ще ставлю Салаха на перше місце".

Єгипетський форвард дуже впевнено виступає у Ліверпулі протягом багатьох років. Аналогічно і Кевін де Брюйне у Манчестер Сіті.

Цього сезону Жоржиньо провів 17 матчів за Арсенал та забив 1 гол.