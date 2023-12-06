Англія

Лідер чемпіонату вирвав перемогу над аутсайдером в результативному протистоянні з сімома голами.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал в якості лідера турнірної таблиці вирушив у гості на Кенілворт Роуд до Лутона, який є одним із аутсайдерів чемпіонату.

З перших хвилин було зрозуміло, що поєдинок для команди Мікеля Артети буде непростим, оскільки суперник якісно діяв у пресингу.

"Каноніри" двічі вели в рахунку протягом зустрічі, проте кожного разу Лутон реалізовував моменти з подачі кутових.

На 57-ій хвилині Лутон і зовсім повів у рахунку завдяки голу Морріса, але невдовзі Гаверц знову повернув паритет на табло — 3:3.

Гравці Арсеналу продовжували активно діяти в атаці, сподіваючись забити свій четвертий та переможний гол, і це у підсумку вдалося! Деклан Райс фактично на останніх хвилинах вирвав перемогу для "канонірів" над Лутоном — 4:3.

Лутон Таун – Арсенал 3:4

Голи: Ошо (25), Адебайо (50), Барклі (57) — Мартінеллі (20), Жезус (45), Гаверц (60), Райс (90+7)

Лутон Таун: Камінські — Менґі, Ошо, Белл — Каборе, Мпанзу (Кларк, 88), Барклі, Дауті (Джайлз, 88) — Браун (Чонґ, 62), Таунсенд (Оґбене, 62) — Адебайо (Морріс, 62)

Арсенал: Рая — Уайт, Саліба, Ґабріел, Ківіор (Зінченко, 65) — Едеґор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Мартінеллі (Троссар, 65)

Попередження: Браун (33), Барклі (44) — Жезус (45+1)