Англія

Досвідчений гравець залишиться в клубі ще на один рік.

Лондонський Тоттенгем улітку 2022 року вирішив застрахуватись від несподіванок на воротарській позиції за рахунок досвідченого англійського голкіпера Фрейзера Форстера.

Послуги 35-річного виконавця тоді знадобились "шпорам" у 20 матчах, під час яких той пропустив 28 голів та шість разів зіграв "на нуль".

Контракт із гравцем спочатку було підписано всього на два роки, тож уже наступним літом він мав добігти до завершення.

Незважаючи на те, що Форстер у цьому сезоні наразі провів усього один матч у Кубку ліги, Тоттенгем усе одно вирішив продовжити з ним співпрацю ще на один сезон.

Про це лондонці оголосили на своїх офіційних ресурсах.

Нагадаємо, що в своїй багаторічній кар’єрі Форстер виступав у складі Ньюкасла, Стокпорта, Брістоль Роверс, Норвіча, Селтіка та Саутгемптона.