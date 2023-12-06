Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та Манчестер Сіті.

Бірмінгемська Астон Вілла та Манчестер Сіті зіграють у рамках п'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги на Вілла Парк.

Унаї Емері. на тлі нічиєї проти Борнмута (2:2), залучив до стартового складу Камара до пари нападників разом із Воткінсом.

Хосеп Гвардіола, після нічиєї проти лондонського Тоттенгема (3:3), використав із перших хвилин Льюїса та Стоунза в опорній зоні.

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Бейлі, Тілеманс, Дуглас Луїс, Макгінн — Камара, Воткінс.

Запасні: Маршалл, Кеш, Морено, Ленгле, Дзаніоло, Дендонкер, Ремсі, Діабі, Дуран.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Льюїс, Стоунз — Фоден, Сілва, Альварес — Голанд.

Запасні: Ортега, Карсон, Аке, Філліпс, Ковачич, Гомес, Нунеш, Бобб.



Гра Астон Вілла — Манчестер Сіті почнеться о 22:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.