Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та Манчестер Сіті.
Ріко Льюїс, Getty Images
06 грудня 2023, 21:28
Бірмінгемська Астон Вілла та Манчестер Сіті зіграють у рамках п'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги на Вілла Парк.
Унаї Емері. на тлі нічиєї проти Борнмута (2:2), залучив до стартового складу Камара до пари нападників разом із Воткінсом.
Хосеп Гвардіола, після нічиєї проти лондонського Тоттенгема (3:3), використав із перших хвилин Льюїса та Стоунза в опорній зоні.
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Бейлі, Тілеманс, Дуглас Луїс, Макгінн — Камара, Воткінс.
Запасні: Маршалл, Кеш, Морено, Ленгле, Дзаніоло, Дендонкер, Ремсі, Діабі, Дуран.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Льюїс, Стоунз — Фоден, Сілва, Альварес — Голанд.
Запасні: Ортега, Карсон, Аке, Філліпс, Ковачич, Гомес, Нунеш, Бобб.
Гра Астон Вілла — Манчестер Сіті почнеться о 22:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.