Англія

Керманич МЮ висловився про майбутню зимову трансферну кампанію.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг не впевнений у тому, що в літнє трансферне вікно його клуб підпише нових гравців.

"Я не думаю, що ми будемо підписувати нових гравців узимку. Втім, підхід Манчестер Юнайтед повинен бути таким, що якщо ви можете покращити свою команду, то ви повинні це зробити.



Чого ми очікуємо від кожного гравця, так це того, щоб вони віддавали усе, що від них можливо", — цитує слова Еріка тен Гага The Athletic.

Нагадаємо, раніше Ерік тен Гаг висловився щодо чуток навколо безладу в роздягальні його команди.