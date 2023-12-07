Англія

Астон Вілла мінімально здолала Манчестер Сіті

Команда Хосепа Гвардіоли виграла лише три матчі з останніх дев'яти, тому опустилась аж на четверту сходинку.

Астон Вілла — Манчестер Сіті, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Астон Вілла — Манчестер Сіті 1:0

Гол: Бейлі, 74



Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Бейлі (Діабі, 84), Тілеманс (Ремзі, 85), Дуглас Луїс, Макгінн — Камара, Воткінс.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Льюїс (Нунеш, 68), Стоунз — Фоден (Бобб, 73), Сілва, Альварес (Ковачич, 68) — Голанд.



Попередження: Воткінс, Камара — Стоунз, Льюїс