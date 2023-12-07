Англія

"Червоні дияволи" нарешті зіграли у футбол.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Челсі. Команда Еріка Тен Гага без шансів поступилась Ньюкаслу в минулій грі й прагнула реабілітуватись перед рідними вболівальниками. Челсі ж провалив старт сезону та дуже хотів покращити своє турнірне становище у грі проти нестабільного супротивника.

З перших хвилин Манчестер Юнайтед несподівано задав високий темп гри та пресингував лондонців на кожному клаптику поля. Вже на 4 хвилині Шоу вивів Гойлунда на ударну позицію в штрафному, а Расмус цілив в дальній кут — Санчес перевів м'яч на кутовий. Трохи згодом Антоні опинився на газоні в чужому штрафному. Арбітр передивився повтор та призначив пенальті, проте Фернандеш не зміг переграти Санчеса ударом з точки.

Челсі зрозумів, що такими темпами може пропустити та не один м'яч. Відповідь лондонці забезпечив Мудрик — Михайло отримав м'яч в штрафному та пробив з гострого кута, але влучив у стійку воріт та пішов за межі поля. Втім, Манчестер Юнайтед все ж таки досяг свого. Магвайр пробив метрів з 12, але супротивник підставив ногу, а першим на добиванні опинився Мактоміней, який відправив м'яч точно в кут. 1:0.

"Червоні дияволи" продовжували знищувати Челсі своїм пресингом й міг забити ще, коли Мактоміней пробив головою після подачі Бруну метрів з шести, але Санчес відбив удар. М'яч знов відлетів до Скотта, проте іспанець впорався і з другим пострілом. А вже у наступному епізоді Стерлінг та Джексон вирвались на побачення з Онана, проте Андре "з'їв" Джексона та врятував свою команду. Ще був момент, коли Мудрик пробивав з меж штрафного, але точності українцю забракло.

Здавалось, що перший тайм завершиться за мінімальної переваги команди Тег Гага, проте це був би не Манечстер Юнайтед цього сезону. Вже під кінець тайму Мудрик вивів Палмера на ударну позицію поруч з чужим штрафним, а той пробив точно в дальній кут — Онана був безсилий. 1:1. Український вінгер нарешті конвертував гостроту у результативну дію.

Другу половину гри Челсі розпочав дещо активніше та не дозволяв Манчестер Юнайтед настільки вільно себе почувати. Команди демонстрували високий темп гри, проте до дійсно небезпечних моментів справа доходила не так часто. Втім, господарі знайшли свій гол. Гарначо виконав відмінний навіс на дальню стійку, звідки Мактоміней головою розстріляв ворота Санчеса. 2:1.

Незабаром Скотт міг оформити хет-трік: Антоні перехопив передачу Санчеса та покотив на Мактомінея, але цього разу шотландець вибачив, невдало пробивши лівою ногою. Манчестер Юнайтед зловив кураж і цілком міг забити ще. Трохи пізніше Регілон прострілив з лівого флангу на Гарначо, а той пробив в один дотик, проте м'яч пройшов повз дальній кут.

Челсі намагався врятувати матч та навіть мав шанс: Джеймс навісив на дальню стійку, звідки Броя пробив головою — м'яч влучив у стійку, але Онана, здається, момент контролював. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Манчестер Юнайтед. Команда Тен Гага нарешті показала яскраву гру й може бути задоволена собою.

Манчестер Юнайтед — Челсі 2:1

Голи: Мактоміней, 19, 69 — Палмер, 45

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф (Регілон, 46), Магвайр, Шоу — Амрабат, Мактоміней — Антоні, Фернандеш, Гарначо (Еванс, 90+2) — Гойлунд (Рашфорд, 84)

Челсі: Санчес — Дісасі, Сілва, Колвілл, Кукурелья (Джеймс, 46) — Фернандес, Кайседо — Стерлінг, Палмер, Мудрик (Броя, 77) — Джексон

Попередження: Шоу, Гарначо, Далот, Регілон

На 9 хвилині Бруну Фернандеш не реалізував пенальті (воротар).