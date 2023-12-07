Football.ua представляє прев'ю до матчу 15-го туру чемпіонату Англії, який пройде 7 грудня і розпочнеться о 22:15.
Тоттенгем — Вест Гем, getty images
07 грудня 2023, 08:20
У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Тоттенгемом та Вест Гемом, яке пройде на домашньому стадіоні "шпор".
ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ, 22:15. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Тур посеред тижня в Англії продовжується, і поки що він не був простим для жодного з топових колективів, незалежно від рівня суперників. Тоттенгем зараз і без цього переживає свої ненайкращі часи, які справедливо можна пов'язувати із цілою низкою травм ключових виконавців.
До минулих вихідних "шпори" йшли на серії з трьох поразок поспіль, поступившись Челсі, Вулвергемптону та Астон Віллі, проте хоч якось перервати цю серію невдач їм вдалося у матчі проти Манчестер Сіті — фінальний свисток тоді зафіксував результативну нічию з рахунком 3:3.
На тлі Тоттенгема Вест Гем перебуває зараз у дуже хорошій формі. Команда Девіда Моєса не знає поразок у п'яти поєдинках поспіль, якщо враховувати ще й виступи в єврокубках. Чотири перемоги та одна нічия могли б бути достатніми аргументами, якщо не звертати увагу на рівень складності календаря "молотобійців" – суперники були не найважчі.
Проте, за рахунок свого вертикального футболу, своєї прагматичності та організованої оборони Вест Гем завжди вмів бути проблемою для таких відкритих та комбінуючих команд, як Тоттенгем. Це буде не лише лондонське дербі, а й битва футбольних стилів, у якій очевидного фаворита визначити вкрай непросто.
За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Анге Постекоглу. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 1,75, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 4,55. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,25.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Удоджі — Біссума, Гейб'єрг — Кулушевські, Ло Чельсо, Джонсон — Сон
Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон — Едсон Альварес, Ворд-Праус — Кудус, Соучек, Пакета — Боуен
Не зіграють: Сессеньйон, Вайтмен, Перішич, Соломон, ван де Вен, Меддісон, Філліпс, Бентанкур — Антоніо, Зума
Під питанням: Сарр, Даєр — ...
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