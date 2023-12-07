Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 15-го туру чемпіонату Англії, який пройде 7 грудня і розпочнеться о 22:15.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Тоттенгемом та Вест Гемом, яке пройде на домашньому стадіоні "шпор".

ЧЕТВЕР, 7 ГРУДНЯ, 22:15. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Тур посеред тижня в Англії продовжується, і поки що він не був простим для жодного з топових колективів, незалежно від рівня суперників. Тоттенгем зараз і без цього переживає свої ненайкращі часи, які справедливо можна пов'язувати із цілою низкою травм ключових виконавців.

До минулих вихідних "шпори" йшли на серії з трьох поразок поспіль, поступившись Челсі, Вулвергемптону та Астон Віллі, проте хоч якось перервати цю серію невдач їм вдалося у матчі проти Манчестер Сіті — фінальний свисток тоді зафіксував результативну нічию з рахунком 3:3.

На тлі Тоттенгема Вест Гем перебуває зараз у дуже хорошій формі. Команда Девіда Моєса не знає поразок у п'яти поєдинках поспіль, якщо враховувати ще й виступи в єврокубках. Чотири перемоги та одна нічия могли б бути достатніми аргументами, якщо не звертати увагу на рівень складності календаря "молотобійців" – суперники були не найважчі.

Проте, за рахунок свого вертикального футболу, своєї прагматичності та організованої оборони Вест Гем завжди вмів бути проблемою для таких відкритих та комбінуючих команд, як Тоттенгем. Це буде не лише лондонське дербі, а й битва футбольних стилів, у якій очевидного фаворита визначити вкрай непросто.