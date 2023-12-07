Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував поразку від Астон Вілли.

У п’ятнадцятому турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті зазнав поразки в гостьовому матчі проти бірмінгемської Астон Вілли.

Астон Вілла — Манчестер Сіті 1:0 Відео гола та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола розповів про власні враження від гри команди в звітному поєдинку.

"Перемогла краща команда. Після матчу я сказав своїм гравцям: "У футболі таке трапляється. Я знаю, що ви хотіли перемогти, я знаю, що ви намагались це зробити, тому що ви довели це мені і всім довкола.

Зараз результати не такі хороші, як раніше. Мені треба подумати про це. Мені треба поспати, поміркувати, подивитися ігри, як гравці впорались тоді з власними завданнями, і спробувати зробити так само зараз.

Це було дійсно важко, тому що суперники фізично дуже сильні й здатні контролювати багато аспектів. Саме тому вони й перебувають тут, нагорі таблиці, грають у хороший футбол, а ми сьогодні не змогли цього зробити.

Це мій обов'язок, моя робота — знайти спосіб вийти з цієї ситуації, тому що впродовж багатьох років разом ми змогли знайти спосіб вигравати такі ігри. Іноді грали добре, іноді — не дуже, але завжди ми знаходили спосіб це робити, і зараз ми боремося з тим самим. Ми повинні змінити динаміку.

Чи може Астон Вілла загрожувати нам у чемпіонських перегонах? Так, безумовно, через те, як вони грають. Коли ви перебуваєте на полі, ви бачите фізичну підготовку, темп, швидкість, лаву запасних, організацію Унаї Емері, високий пресинг. Вони неймовірно вдало вони захищаються в четвірці захисників позаду, плюс хороший воротар Еміліано Мартінес", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Манчестер Сіті гостюватиме в Лутона.