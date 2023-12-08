Англія

Команда Анге Постекоглу продовжила невдалу серію до п'яти поспіль матчів без перемог у чемпіонаті.

Провести повноцінний тур посеред робочого тижня, коли поруч у розкладі немає матчів єврокубків — а чому б ні? Подумали собі англійський клуби, і вирішили прикрасити останні три вечори для вболівальників по всьому світу. На завершення цієї розгалуженої програми в нас була одна з можливих варіацій лондонського дербі, у рамках якого цього разу поміж собою зійшлись Тоттенгем та Вест Гем, які на той момент не мали претензій один до одного в турнірній таблиці.

А ось щодо інших конкурентів довкола себе, то кожній із команд було, до чого прагнути. "Шпори" не перемагали в чотирьох матчах до цього й це чинило дуже сильний тиск на них, що цілком природньо, оскільки ще не так давно команда Анге Постекоглу демонструвала феноменальні результати на чолі турнірної таблиці. Але від тих часів наразі залишився тільки шалений пресинг на чужій половині поля, який і цього разу господарі застосовували по відношенню до опонентів уже з перших хвилин.

Вест Гему такий футбол був явно не до вподоби, але нічого не поробиш — суперники дуже хотіли забити швидкий м’яч і домоглись свого вже на 11 хвилині, коли навіс із кутового на правому фланзі від Педро Порро завершив ударом головою в дальню дев’ятку Крістіан Ромеро, який тільки-но повернувся до стартового складу на тлі дискваліфікації тривалістю в три матчі. І так і продовжували агресивно грати "шпори" після цього успіху, не залишаючи простору для суперників.

У підсумку, перший тайм у виконанні Вест Гема був відверто слабеньким, але з великої кількості моментів у суперників біля воріт "молотобійців" ті не вигадали собі зайвих негараздів. Тоттенгем натомість не використав кілька відмінних нагод, аби закріпити перевагу й це дуже дорого коштувало команді вже в другому таймі.

Гра поновилась фактично з м’яча у відповідь у виконанні гостей, при чому такого, що господарям було доречно схопитись за голову. Знову дурнуватий рикошет, який дозволив м’ячу полетіти під порожні ворота від ніг Ромеро та Девіса перед штрафним до Боуена під час дальнього удару Кудуса, а Джаррод після цього спокійно переграв Вікаріо.

Перемагати було надважливо для команди Постекоглу цього вечора, тому він почав робити заміни й випустив на поле Рішарлісона, який одразу мав нагоду вивести команду знову вперед, однак головою не влучив у дальній кут на завершення подачі Порро з правого флангу. Захисник "шпор" був найбільш помітним на обидві команди гравцем на полі, але його партнерам це в підсумку не допомогло.

На 74 хвилині Удоджі з центральної зони перед штрафним вирішив віддати передачу назад на голкіпера, якого одразу атакував Боуен, змусив помилитись Вікаріо, який подарував м’яч Вор-Праусу перед собою, а суперник спочатку влучив у праву стійку, після чого добив відскок у порожні ворота. Зрозуміло, що після цього розпочався відчайдушний останній штурм від господарів, але ні до чого він так і не призвів.

У наступному турі Тоттенгем прийматиме Ньюкасл, а на Вест Гем очікуватиме третє лондонське дербі поспіль — у гостях у Фулгема.Тоттенгем —1:2Ромеро, 11 — Боуен, 52, Ворд-Праус, 74Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Удоджі — Біссума (Сарр, 83), Гейб'єрг (Рішарлісон, 67) — Джонсон (Хіль, 84), Ло Чельсо (Скіпп, 67), Кулушевські — Сон (Веліс, 88).Фабіанські — Цоуфал, Зума, Аґерд, Емерсон — Е. Альварес, Ворд-Прауз — Кудус (Форнальс, 88), Соучек, Пакета — Боуен.Попередження: Порро, Ромеро, Кулушевські (не на полі) — Емерсон, Ворд-Праус, Альварес.