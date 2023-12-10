Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 16-го туру чемпіонату Англії, який пройде 10 грудня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Тоттенгемом та Ньюкасл Юнайтед, яке пройде на домашньому стадіоні "шпор".

НЕДІЛЯ, 10 ГРУДНЯ, 18:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Багато вболівальників уже встигли і забути, наскільки успішним видався старт сезону для Тоттенгема під керівництвом Анге Постекоглу, який рекордні три рази поспіль визнавався найкращим тренером місяця Прем'єр-ліги. Але варто було "шпорам" відчути, що таке травми та дискваліфікації ключових виконавців, результати клубу з Північного Лондона очікувано змінилися на гірший бік.

В останніх п'яти поєдинках Тоттенгем не знає, що таке перемоги. Більше того, у цих п'яти матчах "шпорам" вдалося набрати всього одне очко проти Манчестер Сіті. В іншому ж були поразки від Челсі, Вулвергемптона, Астон Вілли та Вест Гема. Через таку невдалу серію про претендентство лондонців на чемпіонство тепер доводиться говорити з великим скепсисом.

У стані Ньюкасл Юнайтед чудово розуміють, що таке помітні кадрові втрати та місцями навіть відсутність ротації. Але "сороки" цей непростий для себе період проходять набагато краще, ніж прогнозувалося спочатку. Впевнена перемога над Челсі, вкрадена мінімальна перемога над ПСЖ у Парижі (за фактом нічия) та набрані після цього три очки проти Манчестер Юнайтед — дуже крутий результат з урахуванням того, що на лаві Едді Гау через травми з'явилися гравці з молодіжного складу.

Однак у фізичному плані Ньюкасл рано чи пізно мав "закінчитися" на тлі такого непростого календаря та грою одним складом. Це сталося минулого поєдинку, коли Евертон розгромив "сорок" з рахунком 3:0. Наскільки колектив Гау буде готовий до ще одного непростого виїзного матчу – скоро дізнаємось.