Збереження складу пріоритет для "манкуніанців".
Ван-Біссака та Марсіяль, Getty Images
09 грудня 2023, 13:54
Керівництво Манчестер Юнайтед веде перемовини про нові контракти з декількома гравцями очновного складу. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Мова йде про захисників Віктора Лінделефа та Аарона Ван-Біссаку, півзахисника Ганнібала Межбрі та нападаючого Антоні Марсьяля. У всіх цих гравців контракти розраховані до кінця цього сезону з опцією продовження ще на один рік для клубу.
Стосовно продовження угод з вищеназваними футболістами висловився головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.
"Ми працюємо над цими контрактами, але обговорюємо подібні речі лише всередині клубу", — сказав нідерландець.