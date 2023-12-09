Англія

Збереження складу пріоритет для "манкуніанців".

Керівництво Манчестер Юнайтед веде перемовини про нові контракти з декількома гравцями очновного складу. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Мова йде про захисників Віктора Лінделефа та Аарона Ван-Біссаку, півзахисника Ганнібала Межбрі та нападаючого Антоні Марсьяля. У всіх цих гравців контракти розраховані до кінця цього сезону з опцією продовження ще на один рік для клубу.

Стосовно продовження угод з вищеназваними футболістами висловився головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Ми працюємо над цими контрактами, але обговорюємо подібні речі лише всередині клубу", — сказав нідерландець.