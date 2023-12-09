Англія

Завершився перший поєдинок 16 туру чемпіонату Англії.

У рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес приймав Ліверпуль на Селгерст Парк.

У першому таймі гості виглядали впевненіше, але не зуміли втілити цю перевагу у результативні удари. Ба більше, вже у другій половині матчу господарі поля скористалися цим і забили першими. З пенальті відзначився Матета, який вийшов на поле з лави запасних по перерві.

Від несподіваної втрати очок "червоних" врятували вилучення Аю та Салах. Спочатку єгипетський вінгер Ліверпуля відзначився сам, одразу після того як ганець покинув поле. Потім, наприкінці гри, він асистував Елліотту.

Завдяки цій перемозі Ліверпуль опинився на першій сходинці турнірної таблиці АПЛ принаймні на деякий час.

Крістал Пелес — Ліверпуль 1:2

Голи: Матета, 57 (пен.) — Салах, 76, Елліотт, 90+1

Попередження: Ворд, 37, Аю, 60, Лерма, 64, Річардс, 71, Андерсен, 90+8, Ахамада, 90+12 — Гомес, 90+9, Діас, 90+10

Вилучення: Аю, 75 (друга жовта картка)

Крістал Пелес: Джонстон (Меттьюз, 87) — Клайн, Андерсен, Геї, Ворд — Річардс, Лерма (Олісе, 68), Г'юз (Озо, 90+6) — Аю, Едуар (Матета, 46), Шлупп (Ахамада, 84)

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса (Конате, 57), ван Дейк, Цимікас — Собослаї (Джонс, 74), Ендо (Гомес, 46), Гравенберх (Гакпо, 57) — Салах, Нуньєс (Елліотт, 74), Діас