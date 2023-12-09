Англія

"Червоні дияволи" вперше програли "вишням на Олд Траффорд.

В рамках поєдинку 16 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Борнмут. В старті "вишень" очікувано вийшов Ілля Забарний, тоді як Ерік Тен Гаг зробив дві зміни відносно переможного матчу проти Челсі: з перших хвилин грали Антоні Марсьяль та Серхіо Регілон, тоді як Віктор Лінделеф та Расмус Гойлунд залишились в запасі.

З перших хвилин Манчестер Юнайтед задав непоганий темп, проте доволі швидко пропустив. Кук прискорився правим флангом та прострілив в центральну зону, звідки Соланке переправив м'яч у ворота. 0:1. "Червоні дияволи" відразу пішли в атаку великими силами та могли забити, коли Регілон навісив з лівого флангу, а Магвайр пробив головою під поперечину, але Нето врятував свою команду.

Гарначо було доволі важко створювати гостроту на своєму фланзі, бо його постійно зустрічали вдвох, що не було помічено на протилежному фланзі, де більше свободи було в Антоні. Ближче до кінця першого тайму гості могли забити ще - Соланке увійшов в чужий штрафний та пробив в дальній кут, але стійка врятувала Манчестер Юнайтед.

Команди пішли відпочивати за рахунку 0:1. З перших хвилин другого тайму команда Еріка Тен Гага пішла вперед великими силами та відразу створила гостроту — спочатку Керкез заблокував удар Мактомінея з меж штрафного, а після цього й спробу Фернандеша. Згодом тренерському штабу набридло дивитись на страждання Марсьяля, тому місце француза зайняв Гойлунд, який постійно опинявся в боротьбі з Іллею Забарним.

Українець дуже вдало діяв проти габаритного опонента, проте в данця все ж таки був шанс відзначитись, коли Гойлунд обігрався з Фернандешем та пробив з меж штрафного — удар Расмуса в падінні заблокував захисник. Здавалось, що гол у ворота Борнмута назріває, але забили саме гості. Таверньє навісив з лівого флангу, а Біллінг виграв "другий поверх" у Шоу та відправив м'яч у ворота. 0:2.

Манчестер Юнайтед навіть не встиг прийти до тями, як знов пропустив. Сенесі відклеївся від супротивника в штрафному при подачі кутового та головою пробив в кут воріт. 0:3. "Червоні дияволи" не змогли створити серйозну загрозу воротам супротивника, але пропустили ще — Уаттара розстріляв ворота, які захищав вже тільки Амрабат, проте взяття воріт скасували через офсайд.

Втім, ще одна дуже сумна новина для господарів була — Фернандеш отримав попередження за розмови та пропустить матч проти Ліверпуля. Фінальний свисток арбітра зафіксував розгромну поразку Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед — Борнмут 0:3

Голи: Соланке, 5, Біллінг, 68, Сенесі, 73

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Шоу (Еванс, 79), Регілон — Амрабат, Мактоміней — Антоні (Пеллістрі, 79), Фернандеш, Гарначо (Рашфорд, 79) — Марсьяль (Гойлунд, 56)

Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук (Ротвелл, 88), Крісті — Семеньйо (Біллінг, 58), Клюйверт (Сіністерра, 71), Таверньє (Уаттара, 88) — Соланке

Попередження: Регілон, Фернандеш, Гойлунд — Таверньє