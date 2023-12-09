Англія

Португалець отримав дискваліфікацію.

У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед зазнав розгромної поразки від Борнмута з рахунком 0:3 на Олд Траффорд.

У цьому протистоянні капітан та атакуючий півзахисника "червоних дияволів" Бруну Фернандеш отримав жовту картку на 84-ій хвилині.

Це означає, що 29-річний португалец точно пропустить наступний матч МЮ в АПЛ проти Ліверпуля, який відбудеться 17 грудня на Енфілді.

Нагадаємо, що минулого сезону Манчестер Юнайтед в гостях поступився Ліверпулю з неймовірним рахунком 0:7.