Важка перемога "мерсисайдців".
Клопп, Getty Images
10 грудня 2023, 10:36
У рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на Селгерст Парк здобув важку перемогу над Крістал Пелес (2:1). Після матчу головний тренер "червоних" Юрген Клопп поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Eurosport.
"Сказав хлопцям, що це перший матч на моїй пам'яті, коли хтось грав так погано, як ми у перші 76 хвилин, але все одно переміг.
У цей час року потрібно прориватися через це і досягати потрібного результату. Ми тут не за "Оскаром" чи чимось у цьому дусі, нам потрібні три очки. Ми отримали їх та більш ніж задоволені", — сказав тренер Ліверпуля.