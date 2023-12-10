Англія

Важка перемога "мерсисайдців".

У рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на Селгерст Парк здобув важку перемогу над Крістал Пелес (2:1). Після матчу головний тренер "червоних" Юрген Клопп поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Eurosport.

"Сказав хлопцям, що це перший матч на моїй пам'яті, коли хтось грав так погано, як ми у перші 76 хвилин, але все одно переміг.

У цей час року потрібно прориватися через це і досягати потрібного результату. Ми тут не за "Оскаром" чи чимось у цьому дусі, нам потрібні три очки. Ми отримали їх та більш ніж задоволені", — сказав тренер Ліверпуля.