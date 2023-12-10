Англія

Керманич розповів про ставлення до успіхі своїх підопічних із боку футбольної спільноти.

Чинний чемпіон англійської Прем’єр-ліги, Манчестер Сіті, у цьому сезоні має помітні труднощі на старті захисту свого титулу.

Команда Хосепа Гвардіоли зіграла внічию та поступилась уже по три рази, тож відставання від лідера, Ліверпуля, для неї наразі складає сім очок. За умови, що в "червоних" на одну гру більше.

На цьому тлі іспанський керманич поставив питання щодо різної оцінки успіхів та невдач його команди, у порівнянні з рештою колективів АПЛ.

"Єдина команда, яка зазнає невдачі, якщо не виграє Прем'єр-лігу, — це Манчестер Сіті. А решта? Для решти перемога в цьому турнірі буде великим успіхом, а участь у чемпіонських перегонах — просто успіхом.

Зрештою, Арсенал, Ліверпуль, Челсі можуть не вигравати все підряд — нічого страшного. Це нормально. А ось Сіті має виграти все, до чого тільки дотягнеться.

Упродовж багатьох років ми були головними фаворитами на перемогу в усіх турнірах, де беремо участь.

Пам'ятаю, Коли ми вилетіли в півфіналі Ліги чемпіонів, о… Це була велика катастрофа. Такий наш рівень.

Те, що вони вимагають від нас, не вимагають від жодної іншої команди!", — заявив іспанський фахівець.

Найближчий матч Манчестер Сіті проведе в гостях у Лутона 10 грудня, о 16:00.