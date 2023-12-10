Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 10 грудня 2023 року, 16:00.
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10 грудня 2023, 18:50
У рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі приймав Челсі. Господарі зуміли здолати гостей, відправивши до їхніх воріт два голи (2:0).
Зазначимо, що за цей поєдинок високі бали отримали українські легіонери клубів — Віталій Миколенко та Михайло Мудрик.
Огляд матчу:
Евертон — Челсі 2:0
Голи: Дукуре, 54, Доббін, 90+2
Евертон: Пікфорд — Янг (Паттерсон, 41), Брентвейт, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гує (Онана, 46) — Гаррісон (Доббін, 86), Дукуре, Макніл — Калверт-Льюїн
Челсі: Санчес (Петрович, 84) — Джеймс (Колвілл, 27), Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья (маатсен, 84) — Кайседо, Фернандес (Стерлінг, 66) — Палмер, Галлагер, Мудрик — Броя (Джексон, 67)
Попередження: Гує, Брентвейт — Палмер, Мудрик.