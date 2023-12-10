У рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі приймав Челсі. Господарі зуміли здолати гостей, відправивши до їхніх воріт два голи (2:0).

Зазначимо, що за цей поєдинок високі бали отримали українські легіонери клубів — Віталій Миколенко та Михайло Мудрик. 

Огляд матчу

Евертон — Челсі 2:0
Голи: Дукуре, 54, Доббін, 90+2

Евертон: Пікфорд — Янг (Паттерсон, 41), Брентвейт, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гує (Онана, 46) — Гаррісон (Доббін, 86), Дукуре, Макніл — Калверт-Льюїн

Челсі: Санчес (Петрович, 84) — Джеймс (Колвілл, 27), Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья (маатсен, 84) — Кайседо, Фернандес (Стерлінг, 66) — Палмер, Галлагер, Мудрик — Броя (Джексон, 67)

Попередження: Гує, Брентвейт — Палмер, Мудрик. 