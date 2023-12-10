Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 10 грудня 2023 року, 16:00.

У шістнадцятому турі чемпіонату Англії Лутон Таун не зумів зупинити Манчестер Сіті, хоча і вигравав у першому таймі.

Господарі поля наприкінці першого тайму шокували гостей голом Адебайо. Тим не менш, клас манкуніанців дав про себе знати у другій половині гри, особливо коли протягом трьох хвилин вони відзначилися двічі. Голи Сілви та Гріліша принесли Манчестер Сіті чергові 3 очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лутон Таун — Манчестер Сіті у 16 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Лутон Таун — Манчестер Сіті 1:2

Голи: Адебайо, 45+2 — Сілва, 62, Гріліш, 65

Попередження: Накамба, 58, Дауті, 78 — Родрі, 73

Лутон Таун: Камінські — Менгі, Лок'єр (Кларк, 90), Белл — Дауті, Накамба (Локонга, 72), Барклі, Джайлс (Чонг, 84) — Таунсенд (Морріс, 72), Адебайо, Браун

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол (Стоунз, 69) — Родрі, Ковачич (Нунеш, 83) — Сілва, Фоден (Аканджі, 90+3), Гріліш — Альварес