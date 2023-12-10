Наставник дав свій коментар.
ЕДДІ ГАУ, GETTY IMAGES
10 грудня 2023, 22:32
Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував поразку у грі проти Тоттенгема (1:4).
"Ми віддали всі сили. Це важко, у середу ми вже граємо наступний матч. Ми наділялися впоратися, але у нас багато травм.
Світло наприкінці тунелю є. Вілсон і Лонгстафф – два важливі для нас футболісти. Ми повинні зберігати позитив, терпіти та боротися.
Ми недостатньо добре захищалися. Завжди можна досягти більшого, навіть коли ти втомився", — наводить слова Гау ВВС.
Зазначимо, що Ньюкасл зараз посідає сьоме місце. До зони Ліги чемпіонів чотири очки.