Дубль Рішарлісона допоміг Тоттенгему розбити Ньюкасл

Команда Анге Постекоглу завершила серію з п'яти матчів поспіль без перемог, що тривала більше місяця. 

Огляд матчу

Тоттенгем — Ньюкасл 4:1
Голи: Удоджі, 26, Рішарлісон, 38, 60, Сон, 85 (пен.) — Жоелінтон, 90+2

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Удоджі — Біссума (Скіпп, 86), Сарр (Гейб’єрг, 73) — Кулушевські, Джонсон (Хіль, 86), Сон (Донлі, 90) — Рішарлісон (Ло Чельсо, 73).

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр (Крафт, 86), Ласеллс, Шер, Лівраменто (Голл, 74) — Майлі, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон (Вілсон, 64), Ісак (Лонгстафф, 64), Гордон (Рітчі, 74).

Попередження: Ромеро — Ласеллс, Жоелінтон, Тріпп’єр. 