Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 10 грудня 2023 року, 18:30.
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10 грудня 2023, 22:59
Дубль Рішарлісона допоміг Тоттенгему розбити Ньюкасл.
Команда Анге Постекоглу завершила серію з п'яти матчів поспіль без перемог, що тривала більше місяця.
Огляд матчу:
Тоттенгем — Ньюкасл 4:1
Голи: Удоджі, 26, Рішарлісон, 38, 60, Сон, 85 (пен.) — Жоелінтон, 90+2
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Удоджі — Біссума (Скіпп, 86), Сарр (Гейб’єрг, 73) — Кулушевські, Джонсон (Хіль, 86), Сон (Донлі, 90) — Рішарлісон (Ло Чельсо, 73).
Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр (Крафт, 86), Ласеллс, Шер, Лівраменто (Голл, 74) — Майлі, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон (Вілсон, 64), Ісак (Лонгстафф, 64), Гордон (Рітчі, 74).
Попередження: Ромеро — Ласеллс, Жоелінтон, Тріпп’єр.