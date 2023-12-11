У нідерландського фахівця є підтримка гравців команди.
Мактоміней та Тен Гаг, Getty Images
11 грудня 2023, 18:15
Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней підтримав головного тренера команди Еріка тен Гага. Цитує шотландця MEN.
"Футболісти відчувають відповідальність. У нашій роздягальні вистачає характеру.
Можливо, з деякими іншими тренерами у минулому, атмосфера у роздягальні часом була токсичною, але зараз це не так. Хлопці повністю підтримують головного тренера. От і все. Ми просто хочемо, щоб клуб досяг успіху", — сказав півзахисник МЮ.
Цього сезону, Скотт Мактоміней зіграв за Манчестер Юнайтед 17 матчів, забив шість голів та віддав одну гольову передачу.