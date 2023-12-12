Англія

Інформація щодо оновлення угоди підтвердилась досить швидко.

Лівий захисник Дестіні Удоджі підписав новий контракт із Тоттенгемом, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

Оновлена угода 21-річного італійця розрахована до кінця червня 2030 року. Також повідомлялося, що його зарплата зросте, але поки що ця інформація не отримала підтвердження.

Нещодавно Удоджі відзначився своїм першим голом за "шпор".

Влітку 2022 року Удінезе отримав за захисника 18 мільйонів євро. Повноцінні виступи за Тоттенгем він почав вже у цьому сезоні, тоді як у попередньому ще трохи пограв за Удінезе на правах оренди.