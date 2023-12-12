Керманич Манчестер Сіті висловився про поточний стан ключового форварда своєї команди.
Ерлінг Голанд, getty images
12 грудня 2023, 22:22
Зірковий нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд через травму пропустив останній матч своєї команди проти Лутона (2:1), який пройшов у рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола розповів про те, коли має повернутися норвезький форвард.
"Я думаю, він повернеться у четвер. Подивимося, як він почуватиметься…" — цитує слова Хосепа Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, свій наступний матч Манчестер Сіті проведе в рамках Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди, який відбудеться 13 грудня о 19:45. "Містяни" вже гарантували собі перше місце в групі G.