Англія

Норвезький форвард травмувався.

Коуч Манчестер Сіті Пеп Гвардіола пояснив причину відсутності Ерлінга Голанда в матчі з Лутоном.

"У нього стресова реакція кістки стопи. Він відчув це після останнього матчу. Ерлінг не може грати. Я не знаю, скільки він вибув. Тиждень за тижнем, день за днем, побачимо, що станеться.

У нас у складі 11 людей. Ерлінг був дуже важливим з моменту приїзду, це точно. Але протягом сезону ми бачимо таке. Травми, видалення, проблеми, ми маємо адаптуватися", – сказав тренер Ман Сіті в інтерв'ю Sky Sports.