Англія

Провал захисту команди тен Гага.

Напередодні англійський Манчестер Юнайтед завершив для себе сезон єврокубків через поразку на власному полі від мюнхенської Баварії.

Манчестер Юнайтед — Баварія 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Команда Еріка тен Гага цього разу пропустила лише один гол — від Кінгслі Комана на 70 хвилині — однак цього вистачило не тільки для поразки, а для встановлення антирекорду для всіх англійський клубів у історії цього турніру.

Ще жодна з команд із цієї країни не пропускала 15 голів у основному раунді змагань, тоді як "Червоним дияволам" для цього вистачило шести матчів групового етапу.

У їхніх воротах п’ять разів відзначалась Баварія, шість голів забив турецький Галатасарай, а датський Копенгаген додав ще чотири.

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе на Енфілді в гостях у Ліверпуля в рамках англійської Прем’єр-ліги.