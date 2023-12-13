Англія

Іспанець привернув до себе увагу з боку кількох топ-клубів.

Лівий вінгер Бетіса Ассан Діао опинився у сфері інтересів одразу кількох англійських клубів, повідомляє портал teamTALK.

Скаути в Європі помітили талановитого 18-річного іспанця, а одними з клубів, які уважно стежать за ним, є Астон Вілла та Брентфорд. Проте, зазначається, що уродженець Сенегалу також привернув увагу з боку Ліверпуля та Манчестер Юнайтед.

Малоймовірно, що Діао покине Бетіс у січні, але його прогрес буде відстежуватися великою кількістю клубів, а АПЛ, безумовно, може стати його наступною зупинкою. Його контракт з клубом розрахований до липня 2027 року.

У цьому сезоні вінгер вже взяв участь у 15 матчах Бетіса у всіх турнірах, відзначившись 4 голами. Портал transfermarkt оцінює Діао у 8 мільйонів євро.