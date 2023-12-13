Англія

У клубі незадоволені кількістю отримуваного гравцем часу на полі.

Атакуючий півзахисник Фабіу Карвалью може повернутися до Ліверпуля у січні, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Орендований РБ Лейпцигом 21-річний португалець отримує недостатнього ігрового часу у цьому сезоні, чим незадоволені у стані "червоних".

Рішення щодо наступних кроків буде прийнято найближчим часом, зазначає Романо.

У цьому сезоні Карвалью взяв участь у 12 матчах Лейпцига у всіх турнірах, провівши на полі всього 257 хвилин.