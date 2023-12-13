Англія

20-річний англієць відзначився у ворота Црвени Звезди в Лізі чемпіонів.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Црвена Звезда зустрілася на своєму полі з Манчестер Сіті.

На 19-ій хвилині "містяни" повели в рахунку, а автором цього гола став молодий вінгер Майка Гемілтон.

Для 20-річного англійця цей м'яч став першим у дебютному поєдинку за першу команду Манчестер Сіті.

Крім того, Гемілтон став п'ятим наймолодшим англійцем, який забив у своєму дебюті в Лізі чемпіонів УЄФА (20 років 30 днів), і наймолодшим, хто це зробив після Маркуса Решфорда у вересні 2017 року (19 років 316).