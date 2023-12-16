Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 17-го туру чемпіонату Англії, який пройде 16 грудня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та лондонським Крістал Пелес, яке пройде на Етіхад Стедіум.

СУБОТА, 16 ГРУДНЯ, 17:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Сіті останнім часом втратив свої позиції у турнірній таблиці АПЛ, опустившись аж на четвертий рядок. Відсутність Родрі вкотре далася взнаки, що підтвердило реальну важливість іспанського хавбека в системі тренерського штабу Хосепа Гвардіоли.

Лише минулого туру "містянам" вдалося перервати свою безпереможну серію, яка тривала чотири матчі поспіль. Сталося це в поєдинку проти одного з головних аутсайдерів поточного сезону АПЛ в особі Лутона, причому виїзд до новачка вищого дивізіону важко назвати легкою прогулянкою для команди Гвардіоли. До цього ж Манчестер Сіті зазнав поразки від прямого конкурента в особі Астон Вілли, а також зіграв унічию з Тоттенгемом, Ліверпулем та Челсі. Календар справді був непростим для "містян", але тепер їм просто необхідно наздоганяти втрачене.

Ще напередодні старту сезону оголошення Роя Годжсона повноцінним головним тренером Крістал Пелес супроподжувалося тим, що головною ціллю "орлів" на цю кампанію буде фініш у першій десятці турнірної таблиці. Наразі лондонській команді не вдається досягти поставленої мети, а результати останніх поєдинків, мягко кажучи, не вражають.

Колектив Годжсона не перемагав в останніх п'яти матчах, причому в чотирьох "орли" зазнали поразок. Звісно, не можна ігнорувати наявність кадрових втрат в таборі лондонців, але це не є великим аргументом, щоб пояснити поразку від того ж Лутона. Наразі керівництво Крістал Пелес продовжує довіряти своїй легенді Рою Годжсону, але у майбутньому поєдинку в "орлів" теоритично є небагато шансів навіть на один пункт.