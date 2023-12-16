Англія

Бразилець знову в порядку.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем у виїзному поєдинку обіграв Ноттінгем Форест (2:0). Головний тренер "шпор" Анге Постекоглу після матчу поспілкувався з журналістами. Його слова наводить BBC.

"Добре здобути ще одну перемогу, нам треба було заслужити її сьогодні ввечері. Грати у Ноттінгемі дуже непросто.

Рішарлісон справжній вбивця у воротарському майданчику суперників. Я дуже задоволений тим, як він працює на тренуваннях, і був упевнений, що він вийде та зробить свою роботу.

Кулушевські був чудовий для нас протягом всього року. Сьогодні він розпочав матч в півзахисті, виглядав небезпечно, а потім, коли Бреннан Джонсон пішов з поля, він відійшов назад і продемонстрував якості в захисній роботі та у флангових кросах.