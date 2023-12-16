Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 15 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем у виїзному поєдинку обіграв Ноттінгем Форест.

Команда Анге Постекоглу грала з позиції сили вже з перших хвилин поєдинку, але посеред першого тайму через травму втратила Бреннана Джонсона, і тільки після цього забила гол у роздягальню.

А посеред другого тайму "шпори" відзначились удруге, завдяки чому спокійно пройшли етап гри, коли суперники набрали обертів та безуспішно намагались відігратись.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ноттінгем — Тоттенгем у 17 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Ноттінгем — Тоттенгем 0:2

Голи: Рішарлісон, 45, Кулушевські, 65

Ноттінгем: Тернер — Болі (Даніло, 68), Мурілльо, Ніакате — Вільямс, Єйтс, Мангала (Гадсон-Одої, 83), Куяте (Вуд, 68), Тоффоло, — Еланга, Гіббс-Вайт

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Удоджі — Сарр, Біссума — Джонсон (Скіпп, 32), Кулушевські (Веліс, 90), Сон (Емерсон, 88) — Рішарлісон (Гейб'єрг, 72)

Попередження: Мурілльо, Тоффоло — Удоджі, Сарр, Девіс, Сон Хин Мін

Біссума, 70