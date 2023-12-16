Англія

Цінник гравця постійно зростає на тлі успіхів команди.

Леверкузенський Баєр під орудою Хаві Алонсо в поточному сезоні є головною сенсацією німецького футболу, тому до його гравців виключно пожвавлюється інтерес на трансферному ринку.

Перед початком зимового трансферного вікна довкола колумбійського центрального захисника "фармацевтів" П’єро Інкап’є вже почала вишиковуватись черга з потенційних бажаючих заплатити за нього чималі кошти.

Інтерес італійських Роми та Мілана, а також англійського Ньюкасла сягав 70 млн євро, проте з появою на обрії Ліверпуля ця сума має всі шанси збільшитись.

У 21-річного гравця є чинним контракт із клубом до 2027 року, тож Баєр наразі має потужні позиції в перемовинах і точно не знижуватиме вартість одного із своїх ключових футболістів.

Нагадаємо, що півтора роки тому аргентинський Тальєрес отримав за Інкап’є 6,35 млн євро.

У цьому сезоні П’єро зіграв у 15 матчах, зробивши один гольовий пас.