Цінник гравця постійно зростає на тлі успіхів команди.
П'єро Інкап'є, Getty Images
16 грудня 2023, 13:31
Леверкузенський Баєр під орудою Хаві Алонсо в поточному сезоні є головною сенсацією німецького футболу, тому до його гравців виключно пожвавлюється інтерес на трансферному ринку.
Перед початком зимового трансферного вікна довкола колумбійського центрального захисника "фармацевтів" П’єро Інкап’є вже почала вишиковуватись черга з потенційних бажаючих заплатити за нього чималі кошти.
Інтерес італійських Роми та Мілана, а також англійського Ньюкасла сягав 70 млн євро, проте з появою на обрії Ліверпуля ця сума має всі шанси збільшитись.
У 21-річного гравця є чинним контракт із клубом до 2027 року, тож Баєр наразі має потужні позиції в перемовинах і точно не знижуватиме вартість одного із своїх ключових футболістів.
Нагадаємо, що півтора роки тому аргентинський Тальєрес отримав за Інкап’є 6,35 млн євро.
У цьому сезоні П’єро зіграв у 15 матчах, зробивши один гольовий пас.