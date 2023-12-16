Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Крістал Пелес.

Манчестер Сіті та Крістал Пелес зіграють на Етіхаді в рамках сімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Хосеп Гвардіола, у порівнянні з перемогою над Лутоном (2:1), залучив до стартового складу Льюїса в опорній зоні.

Рой Годжсон, на тлі поразки від Ліверпуля (1:2), використав із перших хвилин Гендерсона в рамці воріт, тоді як Мітчелл повернувся на лівий фланг захисту, а Рідевальд гратиме в опорній зоні. Олісе розташується на лівому фланзі півзахисту, тоді як Матета очолить атаку.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Льюїс, Родрі — Фоден, Сілва, Гріліш — Альварес.

Запасні: Ортега, Філліпс, Стоунз, Ковачич, Гомес, Аканджі, Нунеш, Бобб, Сусохо.



Крістал Пелес: Гендерсон — Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Рідевальд, Річардс — Олісе, Шлупп, Клайн — Матета.

Запасні: Меттьюс, Томкінс, Адарамола, Озо, Ахамада, Езе, Ебіовей, Олівейра, Ола-Адебомі.



Гра Манчестер Сіті — Крістал Пелес почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.