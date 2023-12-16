Англія

Команди залишили поле, тоді як Том Лок'єру знадобилася термінова допомога.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги Лутон Таун вирушив у гості до Борнмута.

На 65-ій хвилині цей поєдинок було перервано, а команди вирушили до підтрибунного приміщення.

Причиною стало те, що капітан та центральний захисник Лутона Том Лок'єр знепритомнів та опинився на газоні — йому знадобилася термінова допомога лікарів, але про поточний стан гравця наразі інформації немає.

Відзначимо, що це не перший подібний випадок. Кілька місяців тому у фіналі плей-оф за підвищення в АПЛ проти Ковентрі Сіті Лок'єр впав на газон та опинився у лікарні.

Товариші по команді тоді присвятили йому перемогу та сенсаційний вихід в АПЛ.