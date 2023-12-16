Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Манчестер Сіті — Крістал Пелес 2:2
Голи: Гріліш, 24, Льюїс, 54 — Матета, 76, Олісе, 90+5 (пен.)

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Льюїс (Стоунз, 90+7), Родрі — Фоден, Сілва, Гріліш — Альварес.

Крістал Пелес: Гендерсон — Ворд (Озо, 34), Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Рідевальд (Ахамада, 80), Річардс — Олісе, Шлупп (Франса, 80), Клайн (Езе, 90) — Матета.

Попередження: Едерсон — Андерсен