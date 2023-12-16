Англія

Манчестер Сіті примудрився втратити очки у "виграному" матчі проти Крістал Пелес

Команда Роя Годжсона на Етіхаді не пробивала в площину воріт суперників до 76 хвилини, але потім влаштувала дивовижний камбек.

Манчестер Сіті — Крістал Пелес, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Манчестер Сіті — Крістал Пелес 2:2

Голи: Гріліш, 24, Льюїс, 54 — Матета, 76, Олісе, 90+5 (пен.)



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Льюїс (Стоунз, 90+7), Родрі — Фоден, Сілва, Гріліш — Альварес.



Крістал Пелес: Гендерсон — Ворд (Озо, 34), Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Рідевальд (Ахамада, 80), Річардс — Олісе, Шлупп (Франса, 80), Клайн (Езе, 90) — Матета.



Попередження: Едерсон — Андерсен