Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 17-го туру чемпіонату Англії, який пройде 17 грудня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове протистояння між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед, яке пройде на Енфілді.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 17 ГРУДНЯ, 18:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

За підсумками минулого туру Ліверпуль одноосібно очолив турнірну таблицю АПЛ, випередивши лондонський Арсенал на одне очко. Це стало можливим не тільки через поразку "канонірів" від Астон Вілли, але й завдяки вольовій перемозі безпосередньо самих підопічних Юргена Клоппа над Крістал Пелес у компенсований до другого тайму час. А на тлі вчорашньої чергової осічки Манчестер Сіті і точно непростої сьогоднішньої зустрічі Арсеналу з Брайтоном, "червоні" мають можливість закріпити свої позиції на першому місці.

Щодо виступів у Лізі Європи, звісно, зрозуміло, що для команди Клоппа це не є пріоритетом серед турнірів. Втім, це не завадило Ліверпулю без помітних проблем вийти до плей-оф із першого місця в групі, що дозволило тренерському штабу мерсісайдців в останньому поєдинку групового етапу посеред цього тижня задіяти помітну ротацію складу напередодні більш важливого і принципового матчу з Манчестер Юнайтед.

А ось вболівальники "червоних дияволів" ловлять неприємні флешбеки з минулого сезону, коли їхня улюблена команда, не побоїмося цього слова, зганьбилась на Енфілді та зазнала рекордної поразки з рахунком 0:7. Зараз настрій у прихильників Манчестер Юнайтед навряд чи покращився, оскільки колектив Еріка тен Гага з самого початку сезону переживає кризу, з якої манкуніанцям ніяк не вдається вийти. У когось навіть від слова зовсім зникла віра та оптимізм щодо майбутнього нідерландського спеціаліста в якості довгострокового головного тренера команди.

У минулому турі Манчестер Юнайтед зазнав розгромної поразки від Борнмута з рахунком 0:3, проте поточне сьоме місце "червоних дияволів" в таблиці АПЛ є лише одним із неприємних факторів. Ерік тен Гаг і компанія також вилетіли з Ліги чемпіонів та залишися без єврокубкової весни, потрапивши, з першого погляду, у вельми адекватну групу з Баварією, Копенгагеном та Галатасараєм. Із кадрами в МЮ також не все добре. Головна втрата — це, звісно, капітан та лідер команди Бруну Фернандеш, який вирішив у минулому матчі АПЛ заробити непотрібну жовту та уникнути "теплого прийому" на Енфілді. Кращий гравець минулого місяця в АПЛ Гаррі Магвайр також травмувався та не зможе зіграти, тому, якщо брати до уваги сукупність всіх факторів, прогнози для Манчестер Юнайтед не дуже оптимістичні.