Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 17 грудня 2023 року, 16:00.

Сьогодні під бірмінгемський каток потрапив Брентфорд. Хоча для хлопців Емері все складалось не найкращим чином. Вони пропустили ще в першому таймі від Льюїса-Поттера. Згодом було видалення Мі, яке і визначило долю матчу.

"Віллани" відігрались та вийшли вперед завдяки голам Морено і Воткінса. М'ячі було забито впродовж восьми хвилин.

В кінці поєдинку склади вирівнялись. Червону за неспортивну поведінку отримав Камара, проте на результат це не вплинуло. Перемога Вілли — 2:1.

Огляд матчу:

Брентфорд — Астон Вілла 1:2

Голи: Льюїс-Поттер, 45 — Морено, 77, Воткінс, 85.