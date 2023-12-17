Англія

Закінчилось три матчі 17-го туру АПЛ.

В Англії добігає кінця 17 тур АПЛ. Сьогодні заплановано 4 поєдинки, 3 з яких пройшли в одному часовому слові: Арсенал — Брайтон, Брентфорд — Астон Вілла та Вест Гем — Вулвергемптон.

Арсенал впевнено переграв Брайтон на своєму полі. У другому таймі забивали Жезус та Гаверц. Таким чином, каноніри тимчасово очолили турнірну таблицю АПЛ. Брайтон наразі на дев'ятій сходинці.

Арсенал - Брайтон 2:0

Голи: Жезус, 53, Гаверц, 87.

Астон Вілла продовжує штампувати перемоги. Сьогодні під бірмінгемський каток потрапив Брентфорд. Хоча для хлопців Емері все складалось не найкращим чином. Вони пропустили ще в першому таймі від Льюїса-Поттера. Згодом було видалення Мі, яке і визначило долю матчу.

"Віллани" відігрались та вийшли вперед завдяки голам Морено і Воткінса. М'ячі було забито впродовж восьми хвилин.

В кінці поєдинку склади вирівнялись. Червону за неспортивну поведінку отримав Камара, проте на результат це не вплинуло. Перемога Вілли — 2:1.

Чергові три очки дозволили підопічним Емері піднятись на друге місце, Брентфорд дванадцятий.

Брентфорд — Астон Вілла 1:2

Голи: Льюїс-Поттер, 45 — Морено, 77, Воткінс, 85.

В Лондоні Вест Гем каменя на камені не залишив від Вулвз. Гості пропустили тричі: дубль оформив Кудус, ще один м'яч на рахунку Бовена.

"Молотобійці" підіймаються на сьому сходинку, "вовки" тринадцяті.

Вест Гем — Вулвергемптон 3:0

Голи: Кудус, 22, 32, Бовен, 74.

Ще один матч відбудеться о 18:30. На Енфілді зійдуться Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.