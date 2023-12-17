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Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 0:0

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Собослаї (Гомес, 62), Ендо, Гравенберх (Гакпо, 61) — Салах, Нуньєс (Елліотт, 78), Діас (Джонс, 78).

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Еванс, Варан, Шоу — Мейну (Пеллістрі, 82), Мактоміней, Амрабат — Антоні (Ганнібал, 83), Гойлунд, Гарначо (Рашфорд, 71).

Попередження: Нуньєс, Ендо — Мейну, Амрабат, Шоу, Рашфорд, Далот.

На 90+4-й хвилині був вилучений Діогу Далот (Манчестер Юнайтед) (друге попередження). 