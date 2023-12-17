Англія

Манчестер Юнайтед першою нічиєю в сезоні АПЛ спричинив першу відсутність домашньої перемоги Ліверпуля на Енфілді

Команда Еріка тен Гага залишила за собою найкращий момент матчу, проте суперники натомість не мали вдачі під час 34 ударів у бік чужих воріт.

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед, Getty Images

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Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 0:0



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Собослаї (Гомес, 62), Ендо, Гравенберх (Гакпо, 61) — Салах, Нуньєс (Елліотт, 78), Діас (Джонс, 78).



Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Еванс, Варан, Шоу — Мейну (Пеллістрі, 82), Мактоміней, Амрабат — Антоні (Ганнібал, 83), Гойлунд, Гарначо (Рашфорд, 71).



Попередження: Нуньєс, Ендо — Мейну, Амрабат, Шоу, Рашфорд, Далот.



На 90+4-й хвилині був вилучений Діогу Далот (Манчестер Юнайтед) (друге попередження).