Англія
17 грудня 2023, 20:28
Манчестер Юнайтед першою нічиєю в сезоні АПЛ спричинив першу відсутність домашньої перемоги Ліверпуля на Енфілді
Команда Еріка тен Гага залишила за собою найкращий момент матчу, проте суперники натомість не мали вдачі під час 34 ударів у бік чужих воріт.
Ліверпуль — Манчестер Юнайтед, Getty Images
17 грудня 2023, 20:28
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 0:0
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Собослаї (Гомес, 62), Ендо, Гравенберх (Гакпо, 61) — Салах, Нуньєс (Елліотт, 78), Діас (Джонс, 78).
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Еванс, Варан, Шоу — Мейну (Пеллістрі, 82), Мактоміней, Амрабат — Антоні (Ганнібал, 83), Гойлунд, Гарначо (Рашфорд, 71).
Попередження: Нуньєс, Ендо — Мейну, Амрабат, Шоу, Рашфорд, Далот.
На 90+4-й хвилині був вилучений Діогу Далот (Манчестер Юнайтед) (друге попередження).