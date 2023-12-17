Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 17 грудня 2023 року, 18:30.

У рамках сімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймав Манчестер Юнайтед на Енфілді.

Господарі поля виглядали набагато впевненіше за гостей, але так і не зуміли скористатися своїми моментами, щоб порадувати глядачів голами. Наприкінці гри з поля було вилучено захисника манкуніанців Діогу Далота. Для МЮ ця нічия стала першою у цьому сезоні чемпіонату Англії.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Манчестер Юнайтед у 17 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 0:0



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Собослаї (Гомес, 62), Ендо, Гравенберх (Гакпо, 61) — Салах, Нуньєс (Елліотт, 78), Діас (Джонс, 78).



Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Еванс, Варан, Шоу — Мейну (Пеллістрі, 82), Мактоміней, Амрабат — Антоні (Ганнібал, 83), Гойлунд, Гарначо (Рашфорд, 71).



Попередження: Нуньєс, Ендо — Мейну, Амрабат, Шоу, Рашфорд, Далот.



На 90+4-й хвилині був вилучений Діогу Далот (Манчестер Юнайтед) (друге попередження).