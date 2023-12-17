Англія

Німецький спеціаліст похвалив манкуніанців.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо результату сьогоднішнього матчу проти Манчестер Юнайтед (0:0), передає портал BBC.

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 0:0 Огляд матчу 17.12.2023

Керманич "червоних" вважає, що його підопічні мали здобувати три очки у цьому протистоянні.

"Найбільше мені не сподобався результат, ми повинні були перемагати у цій грі. Ударів у площину воріт мало б бути більше, але були деякі речі, які мені сподобалися. Контрпресинг, інтенсивність і початок були, мабуть, найкращими у нас на даний момент", — сказав Клопп.

Німецький спеціаліст також відзначив гру манкуніанців.

"З точки зору пристрасті Манчестер Юнайтед провів фантастичну гру, вони вклали у неї все. Коли команда грає з такою пристрастю, тобі потрібно порушувати ритм. Настрій сьогодні був на висоті. Я б хотів, щоб ми виграли, але ми здобули ще один заліковий бал, і це непогано", — заявив він.