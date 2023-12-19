Англія

В українського фулбек все ще є пошкодження.

У рамках чвертьфіналу Кубка англійської ліги Евертон зустрінеться на своєму полі з лондонським Фулгемом.

Стали відомі стартові склади команд на це протистояння, і лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко знову опинився поза заявкою своєї команди.

Нагадаємо, раніше головний тренер Евертона Шон Дайч повідомляв про "невелике пошкодження" в 24-річного українця, через яке той пропустив минулий матч АПЛ проти Бернлі.

Склад Евертона на поєдинок проти Фулгема:

Нагадаємо, що матч Евертон — Фулгем відбудеться сьогодні, 19 грудня, о 21:45 за київським часом.