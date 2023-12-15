Англія

Українець має деякі проблеми напередодні матчу з Бернлі в АПЛ.

Головний тренер Евертона Шон Дайч розповів про стан здоров'я Віталія Миколенка напередодні матчу з Бернлі. Також тренер висловився про інших гравців.

"Аллі з нами, він повертається до роботи, яка необхідна для повернення на поле. Кін сьогодні тренувався. Проблем не було, тому ми повернемось до роздумів щодо нього. У Миколенка є невелика проблема, але я думаю, що він буде в порядку. Домінік Кальверт-Льюїн в порядку", — сказав Дайч.

Матч Бернлі — Евертон відбудеться у суботу, 16 грудня. Початок — о 19:30.