Англія

Завершилися два матчі в рамках чвертьфіналу Кубка англійської ліги.

У рамках чвертьфіналу Кубка англійської ліги Евертон зустрівся з лондонським Фулгемом.

На 41-ій хвилині "дачники" вийшли уперед завдяки автоголу Кіна, проте "ірискам" таки вдалося відігратися наприкінці зустрічі завдяки голу Бету на перевести матч у серію пенальті.

Вже у післяматчевій серії пенальті більш удачливими виявилися гравці Фулгема — саме вони вперше в своїй історії вийшли до півфіналу Карабао Кап.

Евертон — Фулгем 1:1 (пен. 6:7)

Голи: Бето, 82 — Кін, 41 (АГ)

У паралельному матчі Мідлсбро розгромив Порт Вейл із рахунком 3:0 та також вирушив до півфіналу Кубка англійської ліги.

Порт Вейл - Мідлсбро 0:3

Голи: Гаусон, 11, Роджерс, 23, Крукс, 53