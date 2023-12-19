Завершилися два матчі в рамках чвертьфіналу Кубка англійської ліги.
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19 грудня 2023, 23:59
У рамках чвертьфіналу Кубка англійської ліги Евертон зустрівся з лондонським Фулгемом.
На 41-ій хвилині "дачники" вийшли уперед завдяки автоголу Кіна, проте "ірискам" таки вдалося відігратися наприкінці зустрічі завдяки голу Бету на перевести матч у серію пенальті.
Вже у післяматчевій серії пенальті більш удачливими виявилися гравці Фулгема — саме вони вперше в своїй історії вийшли до півфіналу Карабао Кап.
Евертон — Фулгем 1:1 (пен. 6:7)
Голи: Бето, 82 — Кін, 41 (АГ)
У паралельному матчі Мідлсбро розгромив Порт Вейл із рахунком 3:0 та також вирушив до півфіналу Кубка англійської ліги.
Порт Вейл - Мідлсбро 0:3
Голи: Гаусон, 11, Роджерс, 23, Крукс, 53