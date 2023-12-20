Англія

Тренер прокоментував чутки щодо нового місця для своєї роботи.

Хосеп Гвардіола прокоментував чутки щодо можливості очолити збірну Іспанії - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Очолювати Іспанію? Я дуже щасливий бути у Манчестер Сіті. Дійсно, дуже щасливий.

У мене ще один рік контракту. Сподіваюся, вони мене не звільнять, і я зможу залишитися тут, у складі цього клубу".

Наразі колектив іспанського фахівця демонструє нестабільні результати та трішки відстав у таблиці Прем'єр-Ліги.