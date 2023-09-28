Іспанський фахівець не сильно засмутився поразкою від "сорок".
Пеп Гвардіола, Getty Images
28 вересня 2023, 09:34
У матчі третього раунду Кубка англійської ліги, Ньюкасл вдома з мінімальним рахунком обіграв Манчестер Сіті (1:0). З приводу цієї гри висловився головний тренер "містян" Пеп Гвардіола.
"Ми провели неймовірний матч. Після перерви Ньюкасл додав і був агресивніший. Вони забили гол. Минулого сезону ми вилетіли від Саутгемптона і практично були відсутні, але сьогодні все було не так. Вітаю Ньюкасл.
Вони почали грати більш агресивніше. Так, це була напружена гра і ті, хто грав, робив це справді добре. Такий футбол. Наша гра і в першому, і в другому таймі була приголомшливою. Але вони грали агресивно, щоб виграти матч.
Я задоволений нашою грою. Жодних травм та ігровий час для Ковачича та Грилиша.
Думаєте, нашою метою був квадрупл? Требл нас більш ніж влаштовує", — підсумував головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола.
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