Англія

Іспанський фахівець не сильно засмутився поразкою від "сорок".

У матчі третього раунду Кубка англійської ліги, Ньюкасл вдома з мінімальним рахунком обіграв Манчестер Сіті (1:0). З приводу цієї гри висловився головний тренер "містян" Пеп Гвардіола.

"Ми провели неймовірний матч. Після перерви Ньюкасл додав і був агресивніший. Вони забили гол. Минулого сезону ми вилетіли від Саутгемптона і практично були відсутні, але сьогодні все було не так. Вітаю Ньюкасл.

Вони почали грати більш агресивніше. Так, це була напружена гра і ті, хто грав, робив це справді добре. Такий футбол. Наша гра і в першому, і в другому таймі була приголомшливою. Але вони грали агресивно, щоб виграти матч.